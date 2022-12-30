صابر الرباعى: تترات المسلسلات تقيد المطرب

قال المطرب التونسي صابر الرباعي، إن المطرب لا يستطيع إضفاء بعض التغييرات والتعديلات على كلمات وألحان تترات المسلسلات، وذلك لأن الأغنية تكون متعلقة بصورة بأحداث العمل الدرامي.

تقديم لون غنائي موحد

وأكد المطرب صابر الرباعي، خلال لقائه ببرنامج "أنغام" مع الفنانة أنغام، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه في بداية مشواره الفني اضطر إلى غناء أغنية كنوع من أنواع المجاملة وليس الاقتناع بها، معبراً:" أي حد في بداية مشواره بيكون مجبر يغني أي أغنية حتى لو مش مقتنع بيها عشان يتسمع، وأنا أول أغنية غنيتها مكنتش مقتنع بيها اقتناع تام بس غنيتها مجاملة".

الموهبة الفنية

وأضاف في حديثه، أن استمرار الفنان في تقديم لون موسيقي واحد يؤدي إلى اعتياد الجمهور على هذا اللون الغنائي، ولهذا إذا أراد المطرب تقديم لون جديد فقد لا يتقبله الجمهور على الإطلاق.

وأشار إلى أن الفنان الذي لا يستطيع قراءة رؤوية جمهوره والحفاظ على موهبته سيمر مرور الكرام ولن يستطيع عمل مكانة فنية له على الإطلاق، معبراً:" الموهبة لوحدها تخلي المطرب يمر زي مرور الكرام وميكنش له وجود ملموس في مكانه، لذلك لازم يكون للموهبة أساس، ودا اللي بيخليني أقدر أسيطر على مكانتي".