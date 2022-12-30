الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

نانسى عجرم تكشف تفاصيل أغنية «لو سألتك أنت مصرى»

نانسي عجرم
نانسي عجرم

كشفت الفنانة اللبانية نانسي عجرم، تفاصيل أغنية "لوسألتك أنت مصري"، والتي قدمتها عام 2006 في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

الأغنية كان وشها حلو على المنتخب

وقالت خلال لقائها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on،  إن الأغنية كان وجهها حلو على المنتخب وقتها وأنها غالية على قلبها، مؤكدة أن الأغنية كان لها قصة لاخيتارها.

 

وأضافت، أنها كانت تريد أن تقدم  أغنية خاصة لمصر وذلك بسبب الحب الكبير الذي وجدته فيها، وأنها كانت ذات مرة مع الملحن وليد سعد، والشاعر مصطفى مرسي، وقال لها: "أنا عندي أغنية حلوة وعايز اسمعها لك"، مؤكدة أنها عندما استمعت لها قالت إنها ههذ الأغنية لها وقامت بتسجيلها ونجحت كثيرًا حتى في الأفراح بمصر يطلبونها منها.

 

وكشفت نانسي عجرم، أنها تتمتع بشعبية كبيرة في مصر والجمهور يناديها بـ "نانوسة"، في مصر وطلعت عليها بعدها في لبنان. 

نانسي عجرم لوسألتك أنت مصري أغنية تفاصيل المنتخب الجمهور الملحن وليد سعد

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