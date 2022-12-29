الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قرارات قوية من الاتحاد العربى لتنس الطاولة بعد أحداث مباراة الأهلى والبحرين البحرينى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت لجنة الطعون الخاصة بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة القرارات الخاصة بأحداث مباراة الأهلي والبحرين البحريني في ربع نهائي البطولة، المقامة حاليا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية.

وانتهت المباراة بفوز الفريق البحريني بنتيجة 3/2 في كبرى مفاجآت البطولة، وشهدت نهايتها أحداثا مؤسفة بين لاعبي وإداريي الفريقين وهو ما ترتب عليه اتخاذ القرارات الآتية:

استبعاد عمرو رضا مدرب البحرين من استكمال البطولة وحرمانه من دخول ساحة اللعب ومتطقة النداء، إلى جانب التتويج حال الفوز بأي ميدالية. 
ثانيًا: إيقاف محمد البيلي مباراة واحدة وتوجيه إنذار له.
ثالثًا: توجيه إنذار لإداري نادي البحرين راشد الماجد بسبب سوء السلوك. 
رابعًا: منع علي لاشين من دخول صالة 2 حتى نهاية البطولة.
خامسًا: رفض الاحتجاج المقدم من أحمد حامد المدير الإداري للنادي الأهلي شكلًا وقبوله مضمونًا.

وخسر فريقا الأهلي والزمالك مباراة الدور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة، حيث خسر الأهلي أمام البحرين البحريني وخسر الزمالك أمام قطر القطري.

وتأهل إنبي لنصف النهائي وذلك بعدما حقق الفوز على فريق جمعية شبيبة الخروب بنتيجة 3-0 بعد أن فاز أنطوان ريتشارد وأحمد نديم وعلي غلاب على الثلاثي الجزائري سامي خروب ووفي شمس الدين، وأكرم بن النوي على التوالي ليواجه سار البحريني الذي تمكن من الفوز على السد القطري 3-1.

وبذلك يواجه إنبي نظيره سار البحريني في نصف النهائي، بينما يواجه البحرين البحريني نظيره قطر القطري غدا الجمعة في تمام السادسة مساء.

اتخاذ القرار استاد القاهرة الدولى استبعاد البطولة العربية بإستاد القاهرة الدولي بمجمع الصالات باستاد القاهرة

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