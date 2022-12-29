رئيس «الغرفة التجارية بسوهاج»: إلغاء الاعتمادات المستندية خطوة لضبط الأسعار

أشاد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، وعضو اتحاد الغرف التجارية، بقرار البنك المركزى إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية.

وقال “أبو الوفا” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن القرار سيكون له نتائج إيجابية فيما يتعلق بثقة المستمثرين، وزيادة حركة الإنتاج، وقدرات السوق المصري والمصانع على توفير السلع ومستلزمات الإنتاج".

وشدد رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، على أن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية يُساهم في عودة استقرار الأسعار، والذي يدعم بشكل كبير المصانع حل كثير من مشكلات المصانع والمستوردين، وزيادة المعروض في الأسواق، وبالتالي دعم انخفاض الأسعار.