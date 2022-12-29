الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مُسن دهسه «تروسيكل» فى حلوان

جثة
جثة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسن مصاب بجروح وكدمات بكورنيش كفرالعلو بدائرة قسم حلوان، وتبين قيام سائق تروسيكل بصدمه وفر هاربا لعدم حمله تراخيص.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا بالعثور علي جثة المواطن "وديع.ح "، 82 سنة بالمعاش ومقيم بكفرالعلو، نتيجة إصابته بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم مع وجود نزيف بالمخ والصدر بالناحية اليسرى، على إثر تعرضه لحادث مروري.

وبالفحص تبين أثناء عبور المتوفي الطريق أمام كشري المدينة بكورنيش كفرالعلو اصطدمت به سيارة مجهولة وفرت هاربة.

وتبين من التحريات أن المتسبب في الواقعة تروسيكل يقوده أحد الأشخاص، أمكن تحديده وتبين أنه يدعي "م خ. ع"، 31 سنة سائق تروسيكل ومقيم بالعزبة القبلية، حلوان، أمكن ضبطه بالتروسيكل ملكه (بدون لوحات) والمتسبب في الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث إنه فوجئ بالمتوفي يعبر الطريق فحاول تفاديه، إلا أنه لم يتمكن وقام بصدمه وفر هاربًا.

الأجهزة الأمنية القاهرة جثة مسن سائق تروسيكل

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وائل لطفي

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