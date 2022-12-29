رسائل تهنئة السنة الجديدة 2023 للأصدقاء والاقارب
مع بداية عام جديد مليء بشعور الإيجابية والتفاؤل والأمل، يشغل بال الكثير من المسيحين معرفة رسائل تهنئة السنة الجديدة 2023 عبر جوجل، و تعد هذه المناسبة من ضمن المناسبات الاجتماعية التي سيتشارك فيها جميع المسلمين مع المسيحيين للاحتفال بها.
رسائل تهنئة السنة الجديدة 2023
وينشر "الدستور" في هذا التقرير رسائل تهنئة السنة الجديدة 2023.
تهنئة بالعام الجديد 2023
ويتسابق الالآف من الأشخاص بتقديم تهنئة بالعام الجديد 2023 وتكون على شاكلة عبارات وهي كل عام وأنتم بخير، وعبارات التهنئة المخصصة للسنة الميلادي بـكلمة Happy new year، والكثير من من رسائل تهنئة رأس السنة 2023 لجميع الأصدقاء والاقارب.
ومن رسائل تهنئة في العام الجديد 2023 ما سنقدمه لكم كالتالي:
- “كل عام وأنتم بخير”.
- "كل عام وأنتم إلى الله أقرب".
- “نتمنى لكم مع بداية العام الجديد العمر المديد والصحة الجيدة”.
- "نتمنى لكم عامًا جديدًا من الإنجازات والنجاحات الجديدة".
- “أتمنى لك في العام الجديد النجاح والتوفيق من الله”، “كل عام وأنت بخير”.
- "لجميع الأهل والأصدقاء والأحباب أتمنى لكم عام جديد سعيد مليء بالبهجة والسعادة".
- “أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم جميعًا سنة سعيدة لتحقيق كل ما تتمنوه”.
- “إلى الأهل والأقارب بخالص حبي واعتزازي اتقدم لكم بالتهنئة السعيدة بالعام الميلادي الجديد”.
- "ذهب العام الماضي وجاء العام الجديد وما زال حبكم في قلبي يزيد".
- “أتمنى أن يبارك الله في صحتك وعمرك ويجمل من أيامك.”
- "كل عام وانت بألف عافيه اتمنى أن ينعم الله عليك بالرزق الحلال والصحة والعافية وأن يجعل العام 2023 بهجة وفرحة لك ولأحبابك".
- “الخير يأتي بقدوم الكرام وأنت طيب الذكر وحسن للخلق أسأل الله ان يزف اليك العام الجديد 2023 بالطف الاقدار”.
- "حرصت أن أكون أول المهنئين بالعام الجديد جعله الله عام خير ورخاء على أعز الناسط.
- "وجودك هو الاحتفال والآمال بلقاك تزداد وبقربك تنساب المحبة والسلام كل يوم وأنت في أفضل حال".
- "تهنئة مميزة من القلب للقلب في بداية عام 2023 لجميع أصدقائي وزملاء العمل واخواني واحبابي وكل عام وأنتم بخير وفي صحة وسعادة ونجاح ويرزقكم الله خير هذا العام ويكفيكم شره".