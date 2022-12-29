رسائل تهنئة السنة الجديدة 2023 للأصدقاء والاقارب

مع بداية عام جديد مليء بشعور الإيجابية والتفاؤل والأمل، يشغل بال الكثير من المسيحين معرفة رسائل تهنئة السنة الجديدة 2023 عبر جوجل، و تعد هذه المناسبة من ضمن المناسبات الاجتماعية التي سيتشارك فيها جميع المسلمين مع المسيحيين للاحتفال بها.

رسائل تهنئة السنة الجديدة 2023

وينشر "الدستور" في هذا التقرير رسائل تهنئة السنة الجديدة 2023.

تهنئة بالعام الجديد 2023

ويتسابق الالآف من الأشخاص بتقديم تهنئة بالعام الجديد 2023 وتكون على شاكلة عبارات وهي كل عام وأنتم بخير، وعبارات التهنئة المخصصة للسنة الميلادي بـكلمة Happy new year، والكثير من من رسائل تهنئة رأس السنة 2023 لجميع الأصدقاء والاقارب.

ومن رسائل تهنئة في العام الجديد 2023 ما سنقدمه لكم كالتالي:

“كل عام وأنتم بخير”.

"كل عام وأنتم إلى الله أقرب".

“نتمنى لكم مع بداية العام الجديد العمر المديد والصحة الجيدة”.

"نتمنى لكم عامًا جديدًا من الإنجازات والنجاحات الجديدة".

“أتمنى لك في العام الجديد النجاح والتوفيق من الله”، “كل عام وأنت بخير”.

"لجميع الأهل والأصدقاء والأحباب أتمنى لكم عام جديد سعيد مليء بالبهجة والسعادة".

“أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم جميعًا سنة سعيدة لتحقيق كل ما تتمنوه”.

“إلى الأهل والأقارب بخالص حبي واعتزازي اتقدم لكم بالتهنئة السعيدة بالعام الميلادي الجديد”.