الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد 2023

القوات المسلحة
القوات المسلحة

بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2023.

جاء نص الرسالة كالتالي:

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى

      رئيس الجمهورية- القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئاً بحلول العام الميلادى الجديد 2023 داعيًا العلى القدير أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء، وأن يكون عام خير وبركة على الوطن المفدى وشعبه العظيم.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة فإنهم يعربون عن أسمى آيات الاعتزاز والتقدير لما تقدمونه من عطاء وإنجازات بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو التقدم والازدهار والحياة الكريمة فى كافة ربوع مصر.

مؤكدين عزمهم على الوفاء بالمسئوليات والمهام المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضاً وشعباً، حراساً أمناء على الوطن ومصالحه القومية والوطنية لتظل القوات المسلحة على العهد بها الدرع الحامية للوطن والحصن المنيع لشعبه وتاريخه الحضارى المجيد.

وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير لمصر وشعبها العظيم.

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

«مبارك» يكرم المتميزين من أبناء جامعة المنوفية

مد أجل الحكم على مبروك عطية فى ازدراء الأديان لـ 26 يناير

5426 وحدة رعاية.. وزير الصحة يستعرض تفاصيل مبادرة الرئيس لدعم خدمات الرعاية

وزير الصحة: تطوير وحدات الرعاية الأساسية يسهم فى زيادة متوسط العمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات