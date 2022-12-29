الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بحوزة 5 أشخاص بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 5 أشخاص حال تواجدهم بدائرتي قسمي شرطة الجمالية ودارالسلام، وبحوزتهم كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد الاتجار.

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد ضبطت أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بني سويف حال تواجده بالمخزن الخاص به، الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بداخله على 950 ألف صاروخ.

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج حال تواجده بالمخزن الخاص به، الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بداخله على مليون و50 ألف صاروخ.

وكذا ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال تواجده بالمخزن الخاص به، الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بداخله على مليون و200 ألف صاروخ.

وضبط مالك مكتبة، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته 29 صاروخا.

كما تم ضبط مالك مكتبة، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته 100 صاروخ.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية القاهرة 5 أشخاص دار السلام الالعاب النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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