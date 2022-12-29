الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جامعة برج العرب التكنولوجية تُكرم طلابها المتفوقين (صور)

تكريم المتفوقين والمتميزين
تكريم المتفوقين والمتميزين بجامعة برج العرب

كرمت جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية، اليوم الخميس، الطلاب الفائزين في النشاط الرياضي والطلاب المتفوقين، برعاية الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس الجامعة.

شارك في فعاليات التكريم عمداء الكليات الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتورة رنيا الشرقاوي عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وبعض من أعضاء هيئه التدريس و العاملين بالجامعة.

بدأ الحفل بقراءة بعض من آيات القرآن الكريم، تلتها  كلمة الطالب عبد الرحمن إبراهيم رئيس إتحاد طلاب الجامعة، و كلمة الدكتورة رانيا الشرقاوي عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية و كلمة الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة و ختاما كلمة الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس الجامعة.

ووجهت الدكتورة رانيا الشرقاوي الشكر لرئيس الجامعة لدعمه الدائم و المتصل بالهيكل التدريسي و الإداري و الطلاب و بتحية الطلاب المتفوقين في أنشطة الجامعة.

واختتم الحفل الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، مؤكدًا على ضرورة الإهتمام بالنشاط الطلابي و أن الجامعة تدعم الطلاب في جميع المواهب و الأنشطة، و ليس على الجانب الاكاديمي فقط، متمنيًا لطلاب الجامعة التوفيق في امتحانات العام الدراسي الأول حيث جاء هذا الحفل ختاما للعام الدراسي الأول،

تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين

و شهد الحفل تكريم الطلاب المتفوقين و المتميزين بكافة أنشطة الجامعة من بينهم الطلاب المشاركين في ورشة عمل المناخ، و طلاب قاموا بعمل فديو تصويري تسجيلي عن الجامعة و منشأتها و بداية المرحلة التعليمية بها، و طلاب النشاط الرياضي الحاصلين علي المراكز الأولى في كرة القدم و الشطرنج.

وأعلنت  إدارة رعاية الشباب بالجامعة عن فوز 6 طلاب من كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالمركز الأول في كرة القدم، و5 طلاب بالمركز الثاني من كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة (قسم سكه حديد)، و6طلاب بالمركز الثالث من كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة (قسم سكه حديد).

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برج العرب التكنولوجية الطلاب الفائزين الطلاب المتفوقين أنشطة الجامعة تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين

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