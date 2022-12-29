الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالشرابية

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة" 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية)، لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة"، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة "مجهولين المصدر".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تشكيل عصابي سرقة سرقة الهواتف المحمولة الشرابية حبس

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