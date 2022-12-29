حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالشرابية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة" 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية)، لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة"، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة "مجهولين المصدر".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.