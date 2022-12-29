أوكرانيا تعلن إسقاط 54 صاروخًا روسيًا اليوم

أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 54 صاروخًا من أصل 69، أطلقتها روسيا في وابل جديد من القصف صباح الخميس، بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني.

وقال القائد الأعلى للجيش الأوكراني، الجنرال فاليري زالوجني: "بحسب معطيات أولية، أُطِلق 69 صاروخًا في المجموع، وأُسقِط 54 صاروخ كروز تابعًا للعدو".

وفي وقتٍ سابق، كتب سلاح الجوّ الأوكراني على مواقع التواصل الاجتماعي: "يهاجم العدوّ أوكرانيا على عدّة جبهات، مع صواريخ كروز تُطلق من طائرات وسفن".

فيما أوضح مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيلو بودولياك، على "تويتر"، أن "أكثر من 120 صاروخًا أُطلِق لتدمير البنى التحتية المدنية الأساسية وقتل مدنيين بأعداد كبيرة"، من دون تقديم حصيلة للضحايا المحتملين، وفق "فرانس برس".