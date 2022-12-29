الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تعلن إسقاط 54 صاروخًا روسيًا اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 54 صاروخًا من أصل 69، أطلقتها روسيا في وابل جديد من القصف صباح الخميس، بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني.

وقال القائد الأعلى للجيش الأوكراني، الجنرال فاليري زالوجني: "بحسب معطيات أولية، أُطِلق 69 صاروخًا في المجموع، وأُسقِط 54 صاروخ كروز تابعًا للعدو". 

وفي وقتٍ سابق، كتب سلاح الجوّ الأوكراني على مواقع التواصل الاجتماعي: "يهاجم العدوّ أوكرانيا على عدّة جبهات، مع صواريخ كروز تُطلق من طائرات وسفن".

فيما أوضح مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيلو بودولياك، على "تويتر"، أن "أكثر من 120 صاروخًا أُطلِق لتدمير البنى التحتية المدنية الأساسية وقتل مدنيين بأعداد كبيرة"، من دون تقديم حصيلة للضحايا المحتملين، وفق "فرانس برس".

الجيش الأوكراني صواريخ روسية اسقاط 54 صاروخا صواريخ كروز كييف

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وائل لطفي

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