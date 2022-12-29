الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض بدرجات الحرارة حتى السبت

الطقس
الطقس

شهدت البلاد خلال الأيام الماضية حالة من الانخفاض بدرجات الحرارة، وذلك بعد أن شهدت استقرارًا لفترة طويلة بالظواهر الجوية، وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن التوقعات لدرجات الحرارة خلال اليوم والأيام الثلاثة المقبلة.

وأعلنت الهيئة، من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البرودة في الأجواء تكون قارسة صباحًا على كل أنحاء البلاد، ويكون الطقس لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما أن الأجواء معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

 

ونقدم لكم من خلال هذه السطور طقس الـ72 ساعة المقبلة:

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر:

 

القاهرة والوجه البحري العظمى 19- الصغرى 13

السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 24- الصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 10

جنوب الصعيد العظمى 24– الصغرى 12

 

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر:

 

القاهرة والوجه البحري العظمى 19- الصغرى 13

السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 24- الصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 10

جنوب الصعيد العظمى 24– الصغرى 12

 

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت الموافق 31 ديسمبر:

 

القاهرة والوجه البحري العظمى 21- الصغرى 12

السواحل الشمالية العظمى 20- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 24- الصغرى 14

شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 9

جنوب الصعيد العظمى 23– الصغرى 10

 

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد الموافق 1 يناير:

 

القاهرة والوجه البحري العظمى 20- الصغرى 12

السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 24- الصغرى 14

شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 9

جنوب الصعيد العظمى 23– الصغرى 12

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة موقع التواصل الاجتماعي طقس الـ72 ساعة القادمة درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة ا

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