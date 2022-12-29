أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية قبيل عيد الميلاد المجيد

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددا من الفعاليات قبيل عيد الميلاد المجيد.

كورال "أم النور" في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بزيمبابوي

نظمت الكنيسة القبطية في زيمبابوي، في السابع عشر من ديسمبر الجاري، احتفالًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل المعترف في إيبورث بمدينة هراري، بحضور نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا، والآباء كهنة الكنيسة.

تضمن الحفل بجانب صلاة القداس الإلهي ترانيم قدمها كورال "أم النور" التابع لكنيسة السيدة العذراء في حي الدقي بالقاهرة، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والقبطية والشونة (اللغة المحلية في زيمبابوي).

كما تضمن الاحتفال تقديم وجبة أغابي وهدايا لكل الحضور، الذين بلغ عددهم 1100 طفل وطفلة من أبناء الكنيسة وأسرهم.

وأقامت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالبلينا، أمس، حفلها السنوي، حيث تم خلال الحفل تكريم خريجي وأوائل الكلية لعام 2022.

الكلية تم افتتاحها عام 1975 في عهد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، وحبرية نيافة الأنبا ويصا مطران البلينا.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العد التنازلي لاستعدادات احتفالات عيد الميلاد المجيد، في 7 يناير 2023، وكشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور» عن ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 6 يناير 2023 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت المصادر الكنسية في تصريحاتها الخاصة، إلى أن قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه البابا يشهد مشاركة واسعة من قيادات الدولة المصرية والوزراء، موضحة أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تبدأ نهاية الشهر الجاري في توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد على الشخصيات العامة والنواب.

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

