عبد الفتاح: ثقتنا كبيرة بلاعبي الأهلي في الاحتفاظ بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة

علق أشرف عبدالفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي عن مشاركة فريقي الأحمر رجال وسيدات في بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة والمقامة بالقاهرة في الصالة رقم 2 في مجمع الصالات خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية وبمشاركة 6 فرق مصرية على صعيد الرجال والسيدات.

وأكد عبدالفتاح في تصريحاته، أن المنافسة شرسة في البطولة لوجود لاعبين ولاعبات محترفين في مختلف الفرق خاصة الرجال أما السيدات فأقوى فريق هو فريق عالي البحريني لوجود اللاعبة المحترفة الرومانية بيرناديت.

وتابع أنه يثق في قدرة النادي الأهلي في التتويج باللقب والحفاظ عليه خاصة أن الفريق قد توج بالبطولة في آخر ثلاث نسخ.

وأردف رئيس الجهاز بالنادي الأهلي، أنه تحدث مع اللاعبين قبل البطولة وأكد لهم على أهميتها للفوز بها بالرغم من عدم وجود لاعبين محترفين إلا أنه يثق تمام الثقة في قدرات اللاعبين.

وأضاف، أن الفرق الأخرى تقوم بتدعيم صفوفهم بلاعبين أجانب في كل فترة وهذا يجعلهم أقوى ويصعب المنافسات في كل عام.

وأتم عبدالفتاح، أن الفريق سيستعد مباشرة عقب انتهاء البطولة العربية، لبطولة الدوري ثم بطولة إفريقيا للأندية في كينيا في شهر مايو المقبل.

يذكر أن فريق سيدات الأهلي قد تأهل مباشرة إلى نصف النهائي ليواجه الفائز من مباراة جزيرة الورد و الجمعية الرياضية النسوية الأربعاء الجزائري في مباراة دور الأربعة التي تقام الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرًا.