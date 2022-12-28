الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن تمديد عقد فيراتى حتى 2026

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تمديد عقد لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي، اليوم الأربعاء.

ونشر باريس سان جيرمان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن خلاله استمرار فيراتي في صفوف الفريق حتى صيف 2026.

وكان فيراتي قد انضم إلى صفوف الفريق الفرنسي قادمًا من بيسكارا الإيطالي عام 2012.

توّج مع باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب الدوري 8 مرات وكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية 6 مرات وكأس السوبر المحلي 9 مرات.

وارتبط اسم فيراتي بالعديد من الأندية الكبرى خلال فترته مع باريس سان جيرمان، أبرزهم برشلونة في عام 2016.
 

باريس سان جيرمان ماركو فيراتي الدوري الفرنسي

رئيس التحرير

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