وزير الدفاع الفرنسى: نعمل على تلبية الاحتياجات العسكرية الأوكرانية للأسابيع المقبلة

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الأربعاء، إنه يريد العمل على تلبية الاحتياجات العسكرية الأوكرانية للأسابيع المقبلة.

وتابع لوكورنو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، خلال زيارته الأولى إلى كييف، "طلب الرئيسان فلاديمير زيلينسكي وإيمانويل ماكرون تقديم مقترحات لشهر يناير لإعادة تحديد جدول أعمال مشترك بشأن الدعم العسكري الفرنسي".

ولفت وزير الدفاع الفرنسى إلى أنه أجرى نقاشات مع نظيره الأوكراني حول الوضع التكتيكي والاستراتيجي على الأرض واحتياجات الجيش الأوكراني للأسابيع المقبلة، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وخلال الزيارة، التقى لوكورنو الرئيس الأوكراني خلال اجتماع عمل ظهر اليوم الأربعاء.

وأشار لوكورنو إلى أن صندوقًا جديدًا بقيمة 200 مليون يورو، يسمح لأوكرانيا بشراء معدات مباشرة من الصناعيين الفرنسيين، بحسب أولوياتها في التصدي للجيش الروسي.

كما ناقش الوزيران مشكلة إصلاح المعدات العسكرية الغربية التي تضررت في ساحة المعركة.

وأضاف لوكورنو في هذا الصدد أن صيانة ما تم تسليمه لأوكرانيا لا تقل أهمية عن المعدات الجديدة.

من جانبه، أكد أليكسي ريزنيكوف أن القتال والدفاع الجوي وأنظمة المدفعية مثل قيصر، وتوريد الذخيرة والعربات المدرعة وكذلك التصدى للطائرات الإيرانية المسيرة هي أولويات الجيش الأوكراني.

كما أفاد وزير الدفاع الفرنسى بأن باريس تدرس إمداد كييف بمزيد من الصواريخ أرض جو.

مستشار أمريكى: على كييف تقبل الحقيقة بأن نظام باتريوت لن ينقذها من الهزيمة

وفى وقت سابق من اليوم، قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، إنه سيتعين على كييف تقبل الحقيقة المخيفة بأن نظام باتريوت لن يؤدي إلى تصعيد ولن ينقذ أوكرانيا من الهزيمة.

وتابع ماكغريغور فى تصريحات صحفية "أعتقد أن توريد أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، لن يؤدي إلى تصعيد خطير في أوكرانيا"، وفقًا لوكالة نوفوستى الروسية.

وأضاف المستشار الأمريكى أن هذا المجمع هش للغاية واستخدامه مكلف، وفي الوقت ذاته لا قيمة عملية له ضد صواريخ كروز والطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وأكد ماكغريغور أن أقصى ما يمكنهم فعله هو توفير الأمن المستهدف لأماكن معينة ذات أهمية عالية، مثل المقر الرئيسي أو مراكز التحكم، لن تكون المنظومات قادرة على حماية كييف أو لفيف.