فقد قدمه أثناء الذهاب لمكتب التحفيظ.. تعرف على قارئ القرآن في حفل «قادرون باختلاف»

وجه الطالب الأزهري، عمر أشرف عمارة، من ذوي الهمم، ومبدع مكتب الأزهر لدعم الابتكار، الذي رشحته مشيخة الأزهر للمشاركة في افتتاح احتفالية قادرون باختلاف، بتلاوة القرآن الكريم في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ذوي الهمم والقدرات الخاصة، مؤكدًا سعادته بتلاوة القرآن الكريم أمام الرئيس فى هذا الحفل المهم، وفي حضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وقال الطالب الأزهري عمر أشرف، إنه يدرس بالصف الثالث الإعدادي بمنطقة المنوفية الأزهرية، وضمن المبدعين بمكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، لافتاً إلى أن رحلته مع تلاوة القرآن الكريم بدأت وهو في السادسة من عمره، حيث كان يفتتح الإذاعة المدرسية بالقرآن الكريم، ويشارك في مسابقات واحتفالات وأمسيات دينية.



وتابع الطالب الأزهري، عمر أشرف عمارة، قارئ القرآن الكريم في احتفالية قادرون باختلاف: “أتوجه بالشكر لكل من دعمني وشجعني على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على دعمهم وتكريمهم لي بترشيحي للمشاركة في هذا الاحتفال الرئاسي، ومتابعتي يوميًا أثناء البروفات، وتكليف الدكتورة عائشة بدوي، عضو مكتب وكيل الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، بالمتابعة والتوجيه".

وكشف عمر أشرف عمارة، قارئ القرآن الكريم فى احتفالية قادرون باختلاف، تفاصيل تعرضه لحادث وبترت قدماه، قائلاً: "تعرضت لحادث قطار وأنا ذاهب إلى مكتب تحفيظ القرآن الكريم عند الشيخ محمد فؤاد أبوالعلا، مما تسبب بعد ذلك فى بتر قدمي"، استكمل الحوار: ولكن أسعدني أن حقق الأزهر الشريف حلمي في أن أكون قارئ باحتفال رئاسي في حضور الرئيس السيسي وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حفظهم الله وبارك في حياتهم؛ كما أتمنى أن يتكرم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالموافقة على مقابلتي لفضيلته لتكتمل فرحتي وتتحقق أمنياتي.