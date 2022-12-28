إحالة أوراق عامل قتل زوجته فى الفيوم للمفتي

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم بإحالة أوراق قهوجي، إلى المفتي؛ للبت إعدامه؛ لإدانته بقتل زوجته “فرحة.ق.ز”، عمدًا مع سبق الإصرار، لشكه في سلوكها.

وتعود تفاصيل القضية رقم 13734 جنح مركز الفيوم، والمقيدة برقم 606 كلي الفيوم، إلى 27 مارس من العام الجاري 2022 عندما أنهى المتهم، حياة زوجته فرحة ق ز، عمدًا مع سبق الإصرار، مدعيًا سوء سلوكها، بأن قام بخنقها بمسكن الزوجية أثناء نومها مستخدمًا "طرحة قماشية" ولم يتركها سوى جثة هامدة.

وتمكنت مباحث مركز شرطة الفيوم، من ضبط المتهم، والذي اعترف بارتكاب الجريمة وقام بتمثيلها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة.