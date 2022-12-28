الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقرير إسبانى: ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أفاد موقع إسباني، اليوم الأربعاء، بتجدد اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بضم محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال تقرير موقع «مدريستاريل» الإسباني اليوم، إن ريال مدريد سيذهب للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول، حيث يعتبر أولوية فلورينتينو بيريز رئيس النادي لتدعيم هجوم الفريق الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير، أن بيريز يسعى لتكوين هجومي مستقبلي للميرنجي بجانب البرازيلي إندريك صفقة الميرنجي الجديدة وإنه سيحاول إغلاق صفقة صلاح بقرابة الـ80 مليون يورو.

يذكر أن النادي الملكي كان قد أبدى اهتمامه بضم صلاح في 2018 من صفوف ليفربول، لكن اللاعب أكمل مع الريدز بعد أول موسمه له مع الفريق.

وشارك صلاح لاعب ليفربول، في فوز فريقه منذ أيام على أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الـ17 بالدوري الإنجليزي.

تقدم صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة الخامسة ثم أضاف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بهدفين دون رد. 

ورد أولي واتكينز بهدف لأستون فيلا في الدقيقة 59 لكن المدافع الإسباني الشاب ستيفان بايتيتش أكد فوز ليفربول بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 81. 

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 25 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

ريال مدريد صلاح محمد صلاح ليفربول ليفربول الإنجليزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

الخارجية تتابع حالة المصريين المصابين فى حادث حريق سفينة أمام السواحل التركية

تقرير إسبانى: ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح

هبوط أسعار الذهب من أعلى مستوى فى 6 أشهر بسبب ارتفاع الدولار

أحمد سعد عن المشاركة فى «قادرون باختلاف»: أشكر الرئيس السيسى على ما يقدمه

راعي كنائس مطروح يهنئ المحافظ بمناسبة العيد القومى الـ 107

محافظ أسيوط يشدد على تنفيذ مشروعات التضامن الاجتماعي لتنمية الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»