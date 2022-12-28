تقرير إسبانى: ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح

أفاد موقع إسباني، اليوم الأربعاء، بتجدد اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بضم محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال تقرير موقع «مدريستاريل» الإسباني اليوم، إن ريال مدريد سيذهب للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول، حيث يعتبر أولوية فلورينتينو بيريز رئيس النادي لتدعيم هجوم الفريق الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير، أن بيريز يسعى لتكوين هجومي مستقبلي للميرنجي بجانب البرازيلي إندريك صفقة الميرنجي الجديدة وإنه سيحاول إغلاق صفقة صلاح بقرابة الـ80 مليون يورو.

يذكر أن النادي الملكي كان قد أبدى اهتمامه بضم صلاح في 2018 من صفوف ليفربول، لكن اللاعب أكمل مع الريدز بعد أول موسمه له مع الفريق.

وشارك صلاح لاعب ليفربول، في فوز فريقه منذ أيام على أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الـ17 بالدوري الإنجليزي.

تقدم صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة الخامسة ثم أضاف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بهدفين دون رد.

ورد أولي واتكينز بهدف لأستون فيلا في الدقيقة 59 لكن المدافع الإسباني الشاب ستيفان بايتيتش أكد فوز ليفربول بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 81.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 25 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.