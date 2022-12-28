الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اجتماع لأمانة التعليم بمستقبل وطن ببني سويف استعدادًا لتصفيات مسابقة أوائل الطلبة النهائية

اجتماع لأمانة التعليم
اجتماع لأمانة التعليم

عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، بقيادة الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، اجتماعًا، بأمناء الأمانة في المراكز، لمناقشة نتائج تصفيات مسابقة اوائل الطلبة في المراكز.

كما ناقش الإجتماع الذي حضره النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم، والكابتن توني عثمان الأمين المساعد للحزب، الاستعدادات لمرحلة تصفيات المحافظة.

وأثنى النائب حسام العمدة على دور أمانة التعليم بقيادة الدكتورة حنان سليمان في النجاح الذي حققته المسابقة في موسمها الثاني، ومدى التعاون مع مديرية التربية والتعليم والذي جاء في صالح الطلاب.

كما قدم أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، الشكر لكافة قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بقيادة الأستاذ محمد عبد التواب وكيل الوزارة، والسادة مديرين المدارس والموجهين والطلاب وأولياء أمورهم على ما جرى بذله من مجهودات كان الهدف منها تحقيق المرجو من المسابقة.

وأشار النائب حسام العمدة إلى أن مسابقة اوائل الطلبة رفعت شعار "من كل بيت في مصر" حيث استهدفت تعزيز الولاء والإنتماء لدى الطلاب، وتنمية روح التنافس الشريف، وإبراز المشروعات القومية للدولة المصرية التي جرى إنجازها خلال فترة وجيزة وفي كل بقعة على أرض مصر.

وفي سياق آخر، نظمت أمانة قطاع الأعمال في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، ندوة "ابدأ مشروعك .. مصر بتدعم طموحك" بالتعاون مع أمانة بندر بني سوي، لتشجيع الشباب على دخول سوق العمل وذلك تأكيدا للدور الكبير الذى يقوم به حزب مستقبل وطن فى فتح آفاق جديدة تهدف إلي توفير فرص تشغيل حقيقية للراغبين فى دخول سوق العمل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف وحضور الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم، ومحمد الزلقي أمين قطاع الأعمال بالمحافظة.

المشروعات القومية بني سويف مجلس الشيوخ مستقبل وطن مسابقة أوائل الطلبة

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وائل لطفي

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