الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمد نشأت العمدة: حضور السيسى احتفالية قادرون باختلاف رسالة باهتمام الدولة بذوى الهمم

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمده

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن نظرة الوطن لذوي الهمم تغيرت كثيرًا عما كان في الماضي والفضل في ذلك للرئيس السيسي الإنسان، الذي حمل على كتفيه عبء الاهتمام التام والكامل بذوي الهمم والنظر لهم ولحقوقهم واحتياجاتهم بالمجتمع.

وأكد نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، أن حضور الرئيس السيسي احتفالية النسخة الرابعة من قادرون باختلاف، رسالة إنسانية وسياسية من أعلى سلطة بالدولة، بتغيير النظرة لهذه الفئة وزيادة الاهتمام بأصحاب الهمم، منوهًا بتوجيهات الرئيس السيسي بتسهيل كل الإجراءات للمشاركين من أصحاب الهمم في البطولات الرياضية الدولية.

وأشاد نائب الصعيد بكلمات الرئيس السيسي الدائمة بالفخر والاعتزاز بما يحققه أصحاب الهمم من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات، ما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة، على مجابهة التحديات وتجاوزها، وهو ما يعزز في الوقت نفسه من طموحاتنا تجاههم ويدفعنا إلى بذل الغالي والنفيس في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم، وكذلك إتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة بالتأكيد على أنه ولأول مرة وفي عهد الرئيس السيسي، أن يكون لذوي الهمم، وهم بالملايين، كل هذه الحقوق وزيادة الاهتمام وحفظ حقوقهم عبر قوانين وتشريعات واضحة في الدولة المصرية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد شهد اليوم احتفالية النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"، لدعم أصحاب الهمم.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير وحرصها على القيام بدورها كاملًا تجاه أبنائها، وقال إن «كل ما في الكون مقدر ويسير بتدبير الله سبحانه وتعالى ولكن ليس معنى أن الدولة ليس لها دور».

وتابع الرئيس: «الآباء والأمهات يفكرون في أبنائهم.. ولا يوجد شيء خُلق عبثًا.. فمن خلق الكون مُقدّره ومسيطر عليه فوق تصورنا جميعًا ومهيمن على ملكه وكل خطوة به، وكل نَفَس في الكون محسوب ومُقدّر لكن ليس معنى ذلك أن الدولة ليس لها دور».

احتفالية قادرون باختلاف الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب محمد نشأت العمدة النسخة الرابعة من قادرون باختلاف أمين حزب مستقبل وطن قادرون باختلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

الخارجية تتابع حالة المصريين المصابين فى حادث حريق سفينة أمام السواحل التركية

تقرير إسبانى: ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح

72 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق بالمنيا

راعي كنائس مطروح يهنئ المحافظ بمناسبة العيد القومى الـ 107

هبوط أسعار الذهب من أعلى مستوى فى 6 أشهر بسبب ارتفاع الدولار

محافظ أسيوط يشدد على تنفيذ مشروعات التضامن الاجتماعي لتنمية الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»