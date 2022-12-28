محمد نشأت العمدة: حضور السيسى احتفالية قادرون باختلاف رسالة باهتمام الدولة بذوى الهمم

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن نظرة الوطن لذوي الهمم تغيرت كثيرًا عما كان في الماضي والفضل في ذلك للرئيس السيسي الإنسان، الذي حمل على كتفيه عبء الاهتمام التام والكامل بذوي الهمم والنظر لهم ولحقوقهم واحتياجاتهم بالمجتمع.

وأكد نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، أن حضور الرئيس السيسي احتفالية النسخة الرابعة من قادرون باختلاف، رسالة إنسانية وسياسية من أعلى سلطة بالدولة، بتغيير النظرة لهذه الفئة وزيادة الاهتمام بأصحاب الهمم، منوهًا بتوجيهات الرئيس السيسي بتسهيل كل الإجراءات للمشاركين من أصحاب الهمم في البطولات الرياضية الدولية.

وأشاد نائب الصعيد بكلمات الرئيس السيسي الدائمة بالفخر والاعتزاز بما يحققه أصحاب الهمم من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات، ما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة، على مجابهة التحديات وتجاوزها، وهو ما يعزز في الوقت نفسه من طموحاتنا تجاههم ويدفعنا إلى بذل الغالي والنفيس في سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم، وكذلك إتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة بالتأكيد على أنه ولأول مرة وفي عهد الرئيس السيسي، أن يكون لذوي الهمم، وهم بالملايين، كل هذه الحقوق وزيادة الاهتمام وحفظ حقوقهم عبر قوانين وتشريعات واضحة في الدولة المصرية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد شهد اليوم احتفالية النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"، لدعم أصحاب الهمم.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير وحرصها على القيام بدورها كاملًا تجاه أبنائها، وقال إن «كل ما في الكون مقدر ويسير بتدبير الله سبحانه وتعالى ولكن ليس معنى أن الدولة ليس لها دور».

وتابع الرئيس: «الآباء والأمهات يفكرون في أبنائهم.. ولا يوجد شيء خُلق عبثًا.. فمن خلق الكون مُقدّره ومسيطر عليه فوق تصورنا جميعًا ومهيمن على ملكه وكل خطوة به، وكل نَفَس في الكون محسوب ومُقدّر لكن ليس معنى ذلك أن الدولة ليس لها دور».