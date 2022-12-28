72 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، ضبط وتحرير 72 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط وتحرير 72 مخالفة تموينية متنوعة، منها 65 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن، تصرف وتجميع، عدم وجود سجلات، وقضايا أخرى متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 7 مخالفات حيث تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بضرورة فرض الانضباط التمويني والرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع المواد والسلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة، وضبط محتكري السلع والمواد الغذائية، وضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وعدم استغلالهم وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين، وضبط جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد وكيل وزارة التموين ، أن مديرية التموين من خلال إداراتها التموينية بمراكز المحافظة التسع، وبالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز بكافة المدن والقرى، مشيرًا إلى أنه شدد علي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالاستمرار في شن الحملات بصفة يومية حتى يتم السيطرة علي الأسواق والأسعار، وضبط الحالة التموينية بالمحافظة.