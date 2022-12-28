الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 7 سنوات لتاجر مخدرات فى سوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر.

كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 1000 جنيه لإحرازه سلاحا بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة عن قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترفا بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج تاجر مخدرات السجن الحكم

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