موعد ومكان عقد النسخة الثانية من مؤتمر التأمين متناهي الصغر

كشف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد بصدد تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الثانية على التوالي، والذي سيعقد بالأقصر خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس 2023، وذلك تحت عنوان "دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر".

وأضاف "الزهيري"، في بيان اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام حضوراً كبيراً من ممثلي كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين متناهي الصغر، حيثُ سيتم تقديم محاضرات متميزة، من خلال نخبة كبيرة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي خلال جلسات المؤتمر، كما أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام.

جدير بالذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في ضوء النجاح الذى حققه في نسخته الأولى ، حيثُ شهد المؤتمر حضور اكثر من 300 مشارك من شركات التأمين ، ونخبة متميزة من خبراء التأمين متناهي الصغر.

كما أصدر المؤتمر توصيات لتطوير ورفع الوعى لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر والمزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، وشهد أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية في مصر والهيئة العامة للتأمين بالجمهورية التونسية في مجال التعاون وتبادل المعلومات بين البلدين.

ومما لا شك فيه أن اختيار محافظة الأقصر يأتي لكونها من أكثر محافظات الوجه القبلي استخداماً لتمويل وتأمين مشروعات متناهية الصغر، كما تعتبر مدينة ذات المائة باب من أهم المقاصد السياحية والأثرية في العالم.

هذا وتسعى اللجنة التنظيمية للمؤتمر هذا العام؛ لتقديم كافة سبل الراحة لجميع المشاركين في المؤتمر.