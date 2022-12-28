أبرزها «ضريبة الوقود».. باكستان تنفذ جميع شروط صندوق النقد الدولي

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أنها أوفت بجميع شروط صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية الباكستاني إسحق دار، في مراسم بسوق الأوراق المالية: "إن الحكومة تفي بجميع شروط صندوق النقد الدولي، بما في ذلك ضريبة الوقود، المعروفة باسم (ضريبة تنمية البترول)".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، فإن الحكومة الباكستانية، تحاول عدم إثقال كاهل المواطنين بفرض المزيد من الضرائب، عن طريق رفع تكاليف الوقود المحلي كل 15 يومًا.

وتابع "دار" أنه ليس هناك أي فرصة للتخلف عن السداد وستكون الاحتياطيات الأجنبية في وضع أفضل، بحلول نهاية العام المالي، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الرئيسي مرتفع.

وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي في باكستان إلى حوالي ستة مليارات دولار، أو حوالي شهر من الواردات.

في نهاية أغسطس الماضي، حصلت باكستان على خطة إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي لتفادي تخلف وشيك عن السداد إذ تشكل الاضطرابات السياسية والفيضانات المميتة تهديداً لاقتصاد البلاد الواقعة في جنوب آسيا.

وقال الصندوق حينها، إن باكستان تستطيع سحب 894 مليوناً من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. بما يعادل نحو 1.16 مليار دولار.