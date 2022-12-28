الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

5 مصابين في حادث مروري بالطريق الزراعي بالبحيرة

حادث مروري
حادث مروري

أُصيب قبل قليل، 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى كفر الدوار العام؛ لتلقي العلاج اللازم وجارِ تحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة كفر الدوار، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجارِ تحرير محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبيّن إصابة "محمد ن.ع" 31 سنة - مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"إيمان.ا.ا" - 36 سنة - مُصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"سماسم.م.م" - 37 سنة - مُصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"نسمة.م.ب" - 26 سنة - مًصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"نشوى ع.ع" - 24 سنة - مُصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجارِ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ادي النطرون إتخاذ الإجراءات القانونية العرض على النيابة حادث انقلاب سيارة حادث تصادم حادث مرورى

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وائل لطفي

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