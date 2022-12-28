ماذا ينتظر الاقتصاد عام 2023؟ خبراء يتوقعون حدوث ركود عالمى

نشرت صحيفة "ألباييس" الإسبانية، تقرير يكشف عن ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في عام 2023؟.

توقعت أليسيا غونزاليس خبيرة الإقتصاد الدولية، حدوث ركود عالمي العام المقبل البنوك المركزية ستعجز عن خفض مستويات التضخم بالشكل المطلوب دون التسبب في ركود وارتفاع أسعار الطاقة،لاسيما مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للحرب في أوكرانيا.

وأشار التحليل إلى توقعات شركة بلاك روك إنفستمنت للاستثمار العالمي لعام 2023، "لقد تجاوزنا فترة الاعتدال العظيم، وهي فترة أربعة عقود من النشاط المستقر إلى حد كبير والتضخم.

بدأ النظام الجديد الذي يتسم بمزيد من التقلبات الكلية والسوقية في الظهور، الركود متوقع، فالبنوك المركزية في طريقها لتشديد السياسة في الوقت الذي تسعى فيه إلى ترويض التضخم".

ويشير التاريخ الماضي إلى أن البنوك المركزية لن تكون قادرة على خفض مستويات التضخم المكونة من رقمين دون التسبب في ركود، نظرًا لأن تأثيرات الاتجاهات مثل ترتيبات العمل عن بُعد الواسعة النطاق والاقتصاد الرقمي لم يتم تحديدها كميًا بعد، فقد تكون الأمور مختلفة هذه المرة، لكن يجب أن نكون مستعدين للأسوأ.

وتشير بعض البيانات إلى تباطؤ في النشاط - مؤشر مديري المشتريات (PMI) ، كان مؤشر الاتجاه السائد للاتجاهات الاقتصادية في قطاعي التصنيع والخدمات أقل من 50 لعدة أشهر ، وهو ما يتوافق مع انكماش النشاط.

وبالمثل تشهد دول منطقة اليورو والولايات المتحدة انخفاضًا في الإنتاج الصناعي، وهو مؤشر رئيسي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

على الجانب الإيجابي، استجابت الأسواق بحماس لقرار الصين الأخير بإنهاء سياسة عدم انتشار فيروس كورونا، لكن التعايش مع فيروس كورونا قد يكون أكثر صعوبة مما كان متوقعًا ، وقد يتعطل النشاط الاقتصادي العالمي بسبب موجات جديدة من العدوى مثل تلك التي شهدتها الصين طوال معظم عام 2022.

اوضح التحليل أن سوق العمل خفف القوي الاقتصاد العالمي من الهبوط الحاد ، وهي مرونة فاجأت العديد من الخبراء الذين كانوا يتوقعون حدوث ركود في الاقتصادات الكبرى في وقت مبكر من عام 2022، لكن تكاليف الاقتراض المرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتقليل المتاح للأسر المعيشية الدخل هو عائق واضح على النشاط. عندما تضيف تراجعًا في نمو أرباح الشركات والتباطؤ اللاحق في الاستثمار ، فإن كل شيء يشير إلى ركود في نهاية المطاف.

قال نيل شيرينج ، كبير الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس: "عندما يقول تحليل الاقتصاد الكلي والمؤشرات الخاصة بك نفس الشيء ، فمن الحكمة عدم تجاهلها، وإذا كان هناك أي عزاء ، فلا ينبغي أن يكون الركود عميقًا جدًا، ونحن لا نواجه وباءً أو أزمة مالية كما كنا في ركود عامي 2020 و 2008.

ويشير التحليل إلى عوامل مثل الزيادات المتوقعة في الأجور في البلدان الرئيسية ؛ تجزئة الاقتصاد العالمي ، مما يجعل سلاسل التوريد أكثر تكلفة ويقلل من العرض في المنتجات الرئيسية مثل أشباه الموصلات ؛ ومكافحة تغير المناخ ، الذي يتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة أثناء الانتقال إلى نموذج أكثر استدامة وكفاءة.

في ضوء ذلك، يبدو من شبه المؤكد أن البنوك المركزية ستستمر في تشديد السياسة النقدية طوال عام 2023.