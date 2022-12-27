جراهام بوتر يكشف تجدد إصابة ريس جيمس فى لقاء بورنموث

كشف جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي، عن حجم إصابة ريس جيمس ظهير أيمن الفريق خلال لقاء بورنموث بالدوري الإنجليزي اليوم.

وقال بوتر في تصريحات ما بعد اللقاء عن إصابة جيمس: "إصابته في نفس المكان السابق كانت خطتنا أن يلعب لمدة 60 -65 دقيقة فقط، آمل ألا يكون هناك شيء خطير".

جيمس شارك أساسيًا في تشكيل البلوز بعد العودة من الإصابة التي تلقاها قبل كأس العالم في قطر وأبعدته شهرًا ونصف الشهر عن الملاعب، لكنه خرج متأثرًا بالإصابة في الدقيقة 53.

وفاز فريق تشيلسي على ضيفه بورنموث 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله كاي هافيرتز في الدقيقة 16، وأضاف ماسون مونت الهدف الثاني في الدقيقة 24.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل تشيلسي.. جيمس أساسيًا وستيرلينج يقود الهجوم أمام بورنموث

وعاد ريس جيمس من الإصابة ليبدأ أساسيًا في تشكيل البلوز، بينما يقود الهجوم رحيم ستيرلينج ويجاوره كاي هافيرتز وبوليسيتش.

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: جيمس، كوليبالي، سيلفا، كوكوريلا

خط الوسط: جورجينيو، زكريا، ماونت

خط الهجوم: ستيرلينج، هافيرتز، بوليسيتش.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، فتُقام على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر" في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست، فشهد تواجد المدافع الفرنسي رافاييل فاران أساسيًا وبجواره وان بيساكا، فيما يقود أنتوني مارسيال خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: تيريل مالاسيا - رافاييل فاران - آرون وان بيساكا - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال.