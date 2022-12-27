مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة طالب بسبب لعبة «شارلى» فى الغربية

كشف مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الغربية، عن حقيقة وفاة طالب بسبب لعبة "شارلي".

وأكد في تصريحات لـ"الدستور"، أن خلافًا أسريًا وراء إقدام الطالب على إنهاء حياته شنقًا.

وأضاف أن التحريات أكدت تعرض الطالب لضغط شديد من قبل والدته، ومطالبتها له بمذاكرة دروسه خاصة مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا أن الطفل قرر إنهاء حياته.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة وفاة الطالب أعلي سطح منزله شنقًا، مُستغلًا عدم وجدود أفراد أسرته بالمنزل.

وتلقت أجهزة الأمن بالغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، من أسرة الطالب "م.ن" يفيد بوفاته وإنهاء حياته شنقًا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفر الزيات وبسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات عن أن الوفاة جاءت عقب مشادات كلامية بين طالب وأمه بسبب اعتراضها على عدم انتظامه في المذاكرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر أسرته.