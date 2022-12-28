الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور النسخة العربية لعمل آرثر كونان دويل «القط البرازيلى» ترجمة سماح ممدوح

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

"القط البرازيلي"، عنوان الكتاب القصصي للسير آرثر كونان دويل، والصادر أمس عن دار تدوين للنشر والتوزيع، بترجمة الكاتبة سماح ممدوح حسن، وهو الكتاب المترجم الثاني لها هذا العام، حيث صدر لها الشهر الماضي كتاب “حكايات بعد العشاء”، عن مؤسسة شمس للنشر.

 

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب القصصي “القط البرازيلي”، من تأليف آرثر كونان دويل، وترجمة سماح ممدوح نقرأ: "و" القط البرازيلي"، هو أكثر المخلوقات فتكاً، وتعطشاً للدماء على الأرض، فأنت تتحدث عن القط البرازيلي، لو وصفته لشخص هندي لقفز من مكانه مذعوراً، فالقط البرازيلي يفضل أكل البشر، لكن قطتي البرازيلية هذه، لم تتذوق طعم الدماء البشرية بعد، لكن عندما تفعل، وتأكل إنساناً، حينها ستتحول إلى وحشٍ أكثر فظاعة، وإرهاباً، أما حالياً فلا يجرؤ أحدٌ على الوقوف في عرينه إلا أنا، حتى بلدوين السائس، لا يجرؤ على الإقتراب منه، فأنا بالنسبة للقط... أبوه، وأمه في آن واحد.

 

و"سماح ممدوح حسن"، كاتب ومترجمة، صدر لها العديد من الترجمات، من بينها، الكتاب القصصي “إعدام” وقصص أخري في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019. رواية “الوحش”، ورواية “كل الطرق تؤدي إلي الجلجثة”، عن منشورات إيبيدي. رواية “واحد مننا” عن سلسلة الجوائز والتي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب. كما ترجمت قصص الأطفال المعنونة بـ “أسطورة كهف جرافتون”، من الحكايات الشعبية الأيرلندية، ضمن سلسلة أدب الطفل حول العالم.

 

يذكر أن السير "آرثر كونان دويل"، طبيب وروائي أسكتلندي، اشتهر برواياته البوليسية التي كان محورها وبطلها الرئيسي “شيرلوك هولمز”. أول قصة نشرها “دويل” في العام 1879، وهي قصة قصيرة بعنوان “إفادة السيد جافسون”، أما أول رواية نشرها من سلسلة مغامرات شيرلوك هولمز، فكانت بعنوان “دراسة قرمزية”، وقد صدرت في بريطانيا عام 1887. وقد بلغ عدد قصص شيرلوك هولمز 12 قصة صدر آخرها في العام 1892 تحت عنوان “المشكلة الأخيرة”.

 

ولم تقتصر مؤلفات آرثر كونان دويل علي قصص رورايات شيرلوك هولمز، فقد ألف كتبا كثيرة غيرها، منها روايات تاريخية ورومانسية عاطفية، ومسرحيات، بالإضافة إلي عدد كبير من الكتب والدراسات الغير روائية. 

صدور النسخة العربية لعمل آرثر كونان دويل القط البرازيلي ترجمة سماح ممدوح شيرلوك هولمز

مواد متعلقة

استعدادًا لمعرض الكتاب.. علاء عبد العزيز: «برديا» تتناول قصتي حب لـ4 شخصيات مختلفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

أوقاف الإسكندرية تكرم الأئمة والواعظات الفائزين بمسابقة الوزارة «لغة القرآن»

الباز ينفرد قبل 6 أشهر بخبر موافقة الأزهر على الطلاق الشفهى

نائب محافظ الوادى تتابع التجهيزات النهائية لاستضافة «مؤتمر أدباء مصر»

عرض فيلم «أوغسطينوس ابن دموعها» بمركز الثقافة السينمائية.. الليلة

حظك اليوم.. لمواليد الأبراج الترابية الأربعاء 28 ديسمبر 202

مسئول بريطانى محذرا من اقتراب سيطرة الصين على تايوان: عواقب كارثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟