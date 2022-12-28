سليمان وهدان يطالب بتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة أزمة مستشفى 75357

تقدم النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، بشأن ما أثير عن وجود وقائع فساد بمستشفى ٥٧٣٥٧.

وقال النائب في طلب الإحاطة المقدم، إن هذا الصرح الكبير يخدم أطفال مصر والوطن العربي، لكن هناك التفاف حول المصروفات المبالغ فيها والمجاملات بتعيين شخصيات عامة بمرتبات مبالغ فيها، بالإضافة إلى أن هناك أكاديمية يتم الصرف عليها ليس لها أساس.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة هذه التساؤلات، ومن أبرزها هل التبرعات التي تتعدى المليارات التي ذهبت إلي جمعية أصدقاء المبادرة القومية لسرطان الأطفال، تم توريدها للمستشفي؟ وماذا بشأن الأكاديمية ورئيسها وأعضائها وما تقدمه للمستشفي؟

يذكر أن الدكتور شريف أبو النجا الرئيس التنفيذي للمستشفى، أكد أن التبرعات انهارت عقب التعويم الأول للجنيه خلال 2016، وعادت لمعدلاتها مرة أخرى، لافتا إلى أنه في عام 2020، تعرض المستشفى لنفس الأزمة بسبب جائحة كورونا.

وأشار الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357 إلى أن "موازنة المستشفى هي 39 مليون دولار، وهناك 892 مستشفى أمريكيا تم إغلاقها بسبب أزمة الموارد المالية وقلة التبرعات رغم وصول ميزانية المستشفى الواحد إلى 1.2 مليار دولار، والمؤسسات العلاجية في أمريكا هي مؤسسات اقتصادية"، مشيرا إلى أن "التبرعات التي تأتي للمستشفى لم تقل قيمتها عن الأعوام السابقة، ولكن تكاليف العلاج ارتفعت بصورة كبيرة جراء تغير صرف الدولار مقابل الجنيه".

وأعلن الرئيس التنفيذي لمستشفى، أنه لا يوجد في خزينة المستشفى سوى ٣٠٠ مليون جنيه تكفى لأربعة أشهر فقط، محذرا من خطورة توقف العمل بالمستشفى نظرا لعدم وجود اعتمادات مالية تكفى لاستمرار العمل بالمستشفى.