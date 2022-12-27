الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الإعدام لـ9 كونغوليين فى قضيتى مقتل صينيَّين وسرقة ذخائر حرب

الإعدام لـ9 كونغوليين
الإعدام لـ9 كونغوليين

حكم القضاء العسكري في الكونغو الديمقراطية، بإعدام ثمانية عسكريين ومدني في قضيّتين منفصلتين في إيتوري بشمال شرق البلاد، وفق ما أفاد الثلاثاء مصدر قضائي.

في القضية الأولى المتعلقة بالقتل الشنيع لاثنين من المواطنين الصينيين في مارس، قضت المحكمة العسكرية العليا بعقوبة الإعدام على مدني وخمسة عسكريين، اثنان منهم برتبة كولونيل، وفق الحكم الذي اطلعت على نصّه وكالة فرانس برس.

مثل سائر المدانين، خلصت المحكمة إلى أن الضابطين موكالينغا تسينديكو وكايومبا سوماهيلي مذنبان بارتكاب "القتل العمد وتكوين عصابة"، وفق نصّ الحكم الصادر في بونيا عاصمة إقليم إيتوري.

وأصدرت محكمة ابتدائية في وقت سابق قرارًا بإدانتهما. 

كثيرًا ما تصدر المحاكم عقوبة الإعدام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن يتم تخفيفها عادة إلى السجن المؤبد. 

تبرئة 3 آخرين

وبرأت المحكمة ثلاثة عسكريين آخرين لعدم كفاية الأدلة بعد أن حكم على اثنين منهم ابتدائيًا بالسجن عشر سنوات.

وقالت النيابة إن الضابطين المحكوم عليهما بالإعدام قد نظما وخططا هجومًا ضد قافلة كان عمال صينيون ضمنها في إيرومو بإقليم إيتوري، بهدف سرقة أربع سبائك ذهب وستة آلاف دولار.

وتعرضت القافلة العائدة من موقع تعدين ذهب للهجوم في قرية نديريمي في 17 مارس 2022، وقُتل مواطنان صينيان وأصيب سائقهما المدني.

وفي قضيّة أخرى، أصدرت أعلى محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عقوبة الإعدام على اللفتنانت كولونيل مارسيل كاليغامير وعسكريين اثنين آخرين بتهمة "سرقة ذخائر حرب كانت مخصصة لعمليات عسكرية".

وحوكم في القضيّة أربعة جنود آخرين وثلاثة مدنيين وصدرت بحقهم عقوبة الإعدام ابتدائيًا قبل أن تُخفّف أحكامهم إلى عشر سنوات سجنًا. وحُكم على مدنيين اثنين بالسجن خمس سنوات.

كوديكو الإرهابية

وبحسب النيابة، تم بيع الذخيرة المسروقة إلى جماعة "كوديكو" المسلحة. ومنذ ظهور هذه الميليشيا عام 2017، عاد العنف إلى منطقة إيتوري الغنيّة بالذهب بعد عقد من الهدوء. 

و"كوديكو" متهمة بقتل العديد من المدنيين في السنوات الأخيرة في إيتوري. وعلى غرار إقليم شمال كيفو المجاور، تخضع إيتوري لحالة حصار عسكري منذ مايو 2021.

وبحسب قراري المحكمة، تم تسريح جميع العسكريين المحكوم عليهم بالإعدام من الجيش.

الكونغو الديموقراطية حكم قضائى 9 كونغوليين مقتل صينيين سرقة ذخائر حرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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