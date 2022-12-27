عاصفة القرن.. الولايات المتحدة تواجه أسوأ موجة ثلجية في تاريخها

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على العاصفة الثلجية المميتة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الإسبوع الجاري، حيث تعد أعنف عاصفة تضرب المنطقة منذ سنوات طويلة.

وقالت الصحيفة، إن العاصفة تسببت في مقتل أكثر من 57 شخصًا بعد وفاة 28 شخص اليوم الثلاثاء، لتصبح واحدة من أسوأ الكوارث المتعلقة بالطقس التي ضربت ولاية نيويورك الغربية على الإطلاق.

وتابعت، أن العاصفة ستستمر لعدة أيام أخرى ما يعني إلغاء حفلات عيد الميلاد في الولاية، والتسبب في أزمة للمواطنين، حسبما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS).

عاصفة القرن

وأضافت الصحيفة أنه مع إغلاق العديد من متاجر البقالة وحظر القيادة، واصلت خدمات الطوارئ المهمة المروعة المتمثلة في تفتيش المركبات بحثًا عن الوفيات المرتبطة بالعواصف.

وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول "هذه العاصفة الثلجية تحدث مرة واحدة في التاريخ إنها عاصفة القرن".

وأشارت هوشول إلى أن العاصفة جاءت بعد ما يزيد قليلاً عن شهر بعد أن شهدت المنطقة تساقط ثلوج "تاريخي" آخر. بين العاصفتين ، إجمالي تساقط الثلوج ليس بعيدًا عن 95.4 في المنطقة التي تراها عادة في فصل الشتاء بأكمله.

في بيان مشترك، قال عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان عن نيويورك، كيرستن جيليبراند وجاك شومر، إن المساعدة الفيدرالية كانت مبررة بالنظر إلى "العاصفة الثلجية التي تحدث مرة واحدة في الجيل".

وتابع العلماء أن تغير المناخ ربما يكون قد ساهم في شدة العاصفة، حيث قال مارك سيريز، مدير المركز القومي لبيانات الجليد والثلج في جامعة كولورادو، بولدر، إن ذلك يرجع إلى أن الغلاف الجوي يمكن أن يحمل المزيد من بخار الماء، الذي يعمل كوقود، بلينما شبّه فيكتور جينسيني، أستاذ الأرصاد الجوية في جامعة إلينوي الشمالية، حدثًا واحدًا للطقس بـ "at-bat" والمناخ بـ "متوسط الضرب".