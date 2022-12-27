الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عاصفة القرن.. الولايات المتحدة تواجه أسوأ موجة ثلجية في تاريخها

العاصفة الثلجية في
العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على العاصفة الثلجية المميتة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الإسبوع الجاري، حيث تعد أعنف عاصفة تضرب المنطقة منذ سنوات طويلة.

وقالت الصحيفة، إن العاصفة تسببت في مقتل أكثر من 57 شخصًا بعد وفاة 28 شخص اليوم الثلاثاء، لتصبح واحدة من أسوأ الكوارث المتعلقة بالطقس التي ضربت ولاية نيويورك الغربية على الإطلاق.

وتابعت، أن العاصفة ستستمر لعدة أيام أخرى ما يعني إلغاء حفلات عيد الميلاد في الولاية، والتسبب في أزمة للمواطنين، حسبما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS).

عاصفة القرن

وأضافت الصحيفة أنه مع إغلاق العديد من متاجر البقالة وحظر القيادة، واصلت خدمات الطوارئ المهمة المروعة المتمثلة في تفتيش المركبات بحثًا عن الوفيات المرتبطة بالعواصف. 

وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول "هذه العاصفة الثلجية تحدث مرة واحدة في التاريخ إنها عاصفة القرن".

وأشارت هوشول إلى أن العاصفة جاءت بعد ما يزيد قليلاً عن شهر بعد أن شهدت المنطقة تساقط ثلوج "تاريخي" آخر. بين العاصفتين ، إجمالي تساقط الثلوج ليس بعيدًا عن 95.4 في المنطقة التي تراها عادة في فصل الشتاء بأكمله.

في بيان مشترك، قال عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان عن نيويورك، كيرستن جيليبراند وجاك شومر، إن المساعدة الفيدرالية كانت مبررة بالنظر إلى "العاصفة الثلجية التي تحدث مرة واحدة في الجيل".

وتابع العلماء أن تغير المناخ ربما يكون قد ساهم في شدة العاصفة، حيث قال مارك سيريز، مدير المركز القومي لبيانات الجليد والثلج في جامعة كولورادو، بولدر، إن ذلك يرجع إلى أن الغلاف الجوي يمكن أن يحمل المزيد من بخار الماء، الذي يعمل كوقود، بلينما شبّه فيكتور جينسيني، أستاذ الأرصاد الجوية في جامعة إلينوي الشمالية، حدثًا واحدًا للطقس بـ "at-bat" والمناخ بـ "متوسط الضرب".

عاصفة القرن ثلجية الثلجية العاصفه المميتة الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

قرار مهم من «التعليم» بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

مصرع وإصابة 8 عمال سقطوا فى بيارة للصرف الصحى بالبحيرة

«المواد الغذائية» ترصد أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

«البورصة» تكشف عن تفاصيل نظام التداول الجديد بعد إجراء تعديلات

«القاهرة الإخبارية»: بلينكن أكد حرص بلاده على ألا تتطور المنافسة مع الصين لصراع

تقرير أمريكى: المساعدات المقدمة لأوكرانيا تفوق حجم الإنفاق الحكومي لـ40 ولاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش