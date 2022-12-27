الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق فتاة وعاطلين فى قتل سائق بالسلام للمفتى

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بإحالة أوراق فتاة وعاطلين للمفتي، بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه؛ للبت في إعدامه.

وأدلى عاطلان وفتاة المتهمون بقتل سائق توك توك فى السلام باعترافات تفصيلية فى تحقيقات النيابة، حيث كشفت أوراق القضية عن أن دور المتهمة أن تستقل التوك التوك مع المجنى عليه فى منطقة مدينة السلام.

وطلبت منه توصيلها لأحد الشوارع على أن ينتظرها المتهمان، وعقب وصولها إلى المكان المتفق عليه بين المتهمين، ألقوا "شطة سائلة" على أعين السائق المجنى عليه لشل حركته للاستيلاء على التوك توك.

واعترف المتهمون بعدم رغبتهم فى قتل المجنى عليه، لكن سائق التوك توك وهو طفل يبلغ من العمر 16 سنة قاومهم، وطلب منهم ترك التوك توك، مما دفع أحد المتهمين لطعنه فى عنقه.

محكمة جنايات القاهرة قتل سائق توك توك إعدام

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