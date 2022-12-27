الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال شركة الدلتا للتأمين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة الدلتا للتأمين بشأن زيادة رأس المال.

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان اليوم، أن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 350 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه بزيادة 50 مليون جنيه.

وأضافت أن الزيادة عن طريق إصدار 12.5 مليون سهم، قيمة السهم 4 جنيهات تمويلًا من الأرباح المرحلة وفقًا للمركز المالي في يونيو 2022.

يشار إلى أن الدلتا للتأمين سجلت صافي ربح بلغ 133.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بقيمة 78.79 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

ونما إجمالي إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر ليسجل 171.56 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 95.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وافق مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين على المؤشرات العامة للموازنة التقديرية للعام المالي 2021/ 2022.

وقالت الشركة إن الموازنة تستهدف تحقيق 142.4 مليون جنيه صافي ربح بعد الضرائب.

وأضافت أن الموازنة تستهدف تحقيق 162.5 مليون جنيه فائضًا بالنشاط التأميني، و13.4 مليون جنيه عائدًا من الاستثمارات الحرة.

وحققت شركة الدلتا للتأمين خلال العام المالي 2020/ 2021 صافي ربح خلال العام المالي الماضي بلغ 232.23 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 180.13 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.

وارتفعت الإيرادات خلال العام، لتصل إلى 230.58 مليون جنيه، مقابل 170.89 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة الدلتا للتأمين، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020/ 2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 47.9 بالمائة على أساس سنوي.