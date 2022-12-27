الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 6 سنوات لعامل يتاجر فى الحشيش بقنا

الحشيش
الحشيش

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، بمعاقبة عاملا بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في الحشيش، بمركز دشنا، شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 15 سبتمبر من العام الجاري، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم راضي.م.ف، 37 عاما، عامل، ومقيم أبو مناع غرب بدشنا، تهمة حيازة حشيش بقصد الاتجار.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 2236 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 2423 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

قنا الحشيش عامل السجن محكمة جنايات نجع حمادى

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