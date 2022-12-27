الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تعفو عن رئيسها السابق المدان فى تهم فساد

الرئيس السابق المسجون
الرئيس السابق المسجون لي ميونغ-باك

صدر عفو رئاسي في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، عن الرئيس السابق المسجون لي ميونج- باك، ينهي الحكم الصادر بسجنه 17 عامًا في تهم تتعلق بالفساد.

وقال وزير العدل هان دونج- هون للصحافيين، بعد اجتماع وزاري مع الرئيس يون سوك-يول، إن لي كان ضمن قائمة من أكثر من 1300 شخص حصلوا على قرارات عفو خاصة "من منطلق الوحدة الوطنية الأوسع عبر المصالحة والتسامح".

ويقضي لي، (81 عامًا)، الذي سمح له بمغادرة السجن مؤقتًا في يونيو؛ بسبب سنّه وتدهور حالته الصحية- عقوبة بالسجن 17 عامًا بتهم تتعلق بالرشى والاختلاس.

واعتُبر الحكم فعليًا حكمًا بالسجن مدى الحياة، إذ أنه كان من المفترض ألا يطلق سراحه قبل العام 2036 عندما يكون بلغ من العمر 95 عامًا.

16 تهمة جنائية

ووجهت للرئيس السابق، الذي كان قبل تولي المنصب رئيسًا تنفيذيًا في هيونداي، 16 تهمة جنائية عام 2018، وصدر الحكم بسجنه في 2020.

وأدين بجني أموال غير مشروعة تقدر بعشرات ملايين الدولارات وقبول رشاوى من "سامسونج إلكترونيكس" مقابل إصدار عفو رئاسي عن رئيسها الراحل لي كون- هي الذي سجن بتهمة التهرب الضريبي.

وتولى لي، الذي عُيّن على رأس شركة بناء كبرى عندما كان في سن الـ35 قبل دخول معترك السياسة الرئاسة من العام 2008 حتى 2013.

وقاد البلاد خلال الأزمة المالية العالمية، وفازت كوريا الجنوبية في عهده بحق استضافة أوليمبياد 2018 الشتوي، لكن خصومه اتهموه بتقويض المعايير الديمقراطية وحرية التعبير.

وتعد قرارات العفو الأخيرة التي تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء المرة الثانية التي يستخدم فيها الرئيس يون سلطته لإصدار عفو منذ تولى المنصب في مايو.

وفي أغسطس، كان الرئيس التنفيذي لـ"سامسونج إلكترونيكس" لي جاي- يونج من بين المستفيدين من أول قرارات العفو الصادرة عن يون.

وكثيرًا ما ينتهي رؤساء كوريا الجنوبية في السجن بعد فتراتهم الرئاسية، وهو أمر يتم عادة لدى وصول خصومهم السياسيين إلى سدة الحكم.

لي ميونج باك كوريا الجنوبية عفو رئاسي الرئيس السابق تهم فساد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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