الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئاسة مدينة سيوة تشارك في حفل ختام مسابقة أوائل الطلبة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد أحمد علي باغي، سكرتير مركز ومدينة سيوة، نائبا عن محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، ختام مسابقة أوائل الطلبة لحزب "مستقبل وطن"، بحضور أبوبكر عبدالرحمن، رئيس قرية بهي الدين، وأحمد يوسف، رئيس قرية المراقي، والنائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب وممثل عن الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن". 

جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان عمر مسلم، مدير ادارة سيوة التعليمية، وموسى ابراهيم موسى، امين حزب مستقبل وطن بسيوة، وعدد من  شيوخ وعواقل سيوة وامناء الوحدات الحزبية واولياء أمور الطلبة وعدد من اهالي الواحة، ورؤساء الأقسام وموجهى المواد ومديرى المدارس.

وأجريت المسابقة على مستوى المرحلة الابتدائية حيث حققت مدرسة السبوخة بنات المركز الاول فيما اتت مدرسه الرمل الابتدائيه في المركز الثاني وعلي المرحلة الاعداديه حققت مدرسه ناصر للتعليم الأساسي المركز الاول واتت مدرسه الرمل الاعداديه في المركز الثاني وعلي مستوي القري حققت مدرسه مشندت الابتدائيه المركز الاول واتت مدرسه اغورمي الابتدائيه في المركز الثاني. 

 

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الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن توزيع الجوائز رئيس مركز ومدينة سيوة مسابقة أوائل الطلبة مدينة سيوة

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