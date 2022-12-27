المطربة حنان بعد رفضها التعامل مع شركة إنتاج عالمية: «أنا أغبى واحدة فى الحياة»

قالت المطربة حنان، إنها لا تستطيع غناء كافة الألوان الموسيقية الآن، معبرة: "أنا سني كبر دلوقتي ومش هقدر أغني الأغاني اللي فيها حب واشتياق للحب بحكم السن".

الاحتراف الغنائي

وأكدت المطربة حنان، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه أتيح لها فرصة العمل مع شركة إنتاج عالمية أمريكية ولكن والدتها رفضت بشدة العمل والبقاء بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلة: "واحد من الشركة دي بعد رفضي التعامل معها قالي انتي أغبى واحدة شوفتها في حياتي".

حزن النفوس

وأضافت في حديثها، أن حجم الألم والحزن بحياتها تفوق اللحظات السعيدة التي مرت بها، وذلك بسبب كثرة الأحداث التي تعرضت لها بشكل متلاحق السنوات الأخيرة الماضية.