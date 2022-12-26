الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل الانهيار الجزئي لأحد عقارات كوم الدكة في الإسكندرية

انهيار جزئي في أحد
انهيار جزئي في أحد العقارات بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، انهيار أجزاء داخلية لعقار خالى من السكان في منطقة كوم الدكة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار خالي من السكان، دون وجود إصابات بين المواطنين بشارع الشيخ سيد درويش دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت ضباط قسم شرطة العطارين إلي محل الواقعة والأجهزة التنفيذية لحي وسط الاسكندرية.

وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم خالي من السكان، وتلك الأجزاء المنهارة سقطت من داخل العقار رقم 15 شارع الشيخ سيد بمنطقة كوم الدكة،  التابعة لقسم شرطة العطارين ، وهو عقار مكون من 3 طوابق بناء قديم خالي من السكان دون وجود إصابات بين المواطنين، وجري عرض العقار محل الواقعة، علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية حي وسط ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

انهيار جزئي في أحد العقارات بالإسكندرية اتخاذ الإجراءات اللازمة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بمديرية أمن الإسكندرية انهيار جزئي خسائر بشرية خالي من السكان حي وسط الاسكندريه

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