تفاصيل الانهيار الجزئي لأحد عقارات كوم الدكة في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، انهيار أجزاء داخلية لعقار خالى من السكان في منطقة كوم الدكة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار خالي من السكان، دون وجود إصابات بين المواطنين بشارع الشيخ سيد درويش دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت ضباط قسم شرطة العطارين إلي محل الواقعة والأجهزة التنفيذية لحي وسط الاسكندرية.

وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم خالي من السكان، وتلك الأجزاء المنهارة سقطت من داخل العقار رقم 15 شارع الشيخ سيد بمنطقة كوم الدكة، التابعة لقسم شرطة العطارين ، وهو عقار مكون من 3 طوابق بناء قديم خالي من السكان دون وجود إصابات بين المواطنين، وجري عرض العقار محل الواقعة، علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية حي وسط ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.