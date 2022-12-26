الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة 15 في انفجار حافلة لدى مرورها على لغم ببوركينا فاسو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قُتل عشرة أشخاص على الأقل في انفجار حافلة تقلّهم الأحد، لدى مرورها فوق لغم في شرق بوركينا فاسو، حسبما أفاد حاكم هذه المنطقة الحدودية مع النيجر، اليوم الاثنين.

 

وأفاد بيان صادر عن الكولونيل هوبيرت ياميوجو، بأنّ "بعد ظهر 25 ديسمبر 2022، ارتطمت حافلة نقل عام بلغم على محور فادا نغورما - كانتشاري، قرب قرية بوغي. للأسف أدى الانفجار إلى مقتل عشرة ركاب وإصابة خمسة آخرين بجروح"، أدخلوا على إثرها إلى مستشفى فادا نغورما عاصمة المنطقة. 

 

وأضاف: أنّ الحصيلة يمكن أن ترتفع لأنّ "ركّاباً آخرين ما زالوا في عداد المفقودين".

 

وأكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس وقوع الهجوم "بعبوة ناسفة"، مشيراً إلى مقتل حوالى "عشرة مدنيين".

 

كذلك، أكدت مصادر محلية في فادا نجورما وقوع الحادث والحصيلة.

 

وقال أحد السكان الذي قُتل أحد أقاربه في الانفجار إنّ "المركبة غادرت ميتياكوالي إلى فادا نغورما. الضحايا هم بشكل رئيسي من النساء والأطفال".

 

والسبت، لقي جنديان في دورية مصرعهما في انفجار عبوة ناسفة على محور واهيجويا - غومبورو شمالي البلاد، حسبما أفاد مصدر أمني.

بوركينا فاسو انفجار لغم انفجار حافلة قتلى وجرحى قرية بوغي

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