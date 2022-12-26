الجارديان: خطاب تشارلز الثالث حقق مشاهدات هي الأكثر لملك في بريطانيا

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الإثنين، أن الخطاب المصور للملك تشارلز الثالث بمناسبة حلول عيد الميلاد، حقق مشاهدات هي الأكثر لملك في البلاد منذ بدء تسجيل مشاهدات هذه الرسالة السنوية.

كما اعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنها انتصرت في عدد المشاهدات للحدث الاحتفالي، على منافسين في خدمات البث التدفقي مثل نتفليكس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أكثر من 10.6 مليون شخص شاهدوا خطاب الميلاد التقليدي للملك تشارلز الثالث على قناة بي بي سي ون، مما جعله أكثر برنامج نال مشاهدات في يوم الميلاد.

وأضافت الصحيفة أنه شاهد 1.58 مليون الخطاب على "آي تي في"، و929 ألفا على "بي بي سي تو".

خلال خطاب عيد الميلاد.. الملك تشارلز يشيد بموقف الشعب لمواجهة التضخم

وأشاد الملك تشارلز الثالث، الأحد، في أول رسالة عيد ميلاد له بعد تنصيبه ملكًا لبريطانيا، بـ"التضامن الصادق" الذي يبديه الشعب في مواجهة أزمة غلاء معيشة في المملكة المتحدة في ظل التضخم الاقتصادي.

في كلمة وجّهها إلى الأمة من قصر ويندسور، حيث دُفنت والدته إليزابيث الثانية في سبتمبر، شكر الملك البالغ 74 عامًا الشعب على ما أبداه من "محبة وتعاطف" بعد رحيلها.

واقفًا بجانب شجرة ميلادية مضاءة، أشار الملك في الرسالة المسجّلة والتي بثّت عند الساعة 15,00 ت. غ إلى أنها "فترة حزينة للغاية لجميعنا لفقداننا أحباء لنا".

ليتطرّق بعد ذلك إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد من جراء التضخم البالغ أعلى مستوياته منذ عقود، والذي يقضم المداخيل، مع ما يرافق ذلك من إضرابات في القطاعين العام والخاص.

وقال الملك تشارلز: "أود أن أحيي خصوصا كل أولئك الطيبين الذين يقدّمون الطعام والتبرعات أو... يعطون من وقتهم لمساعدة الأكثر احتياجا من حولهم".

وأشار إلى أن دور عبادة المسيحيين واليهود والمسلمين والسيخ " اتحدت مجددًا لإطعام الجياع وتوفير العطف والدعم طوال العام".

كذلك أثنى الملك على الجمعيات الخيرية التي تؤدي "عملا استثنائيًا في أصعب الظروف"، قائلاً: "هذا التضامن الصادق هو التعبير الأكثر إلهاما عن محبتنا للآخرين".