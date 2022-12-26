الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع النيجيرية»: مصرع 3 عسكريين في تحطم مروحيتهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، أن ثلاثة أشخاص قضوا اليوم الاثنين في تحطم مروحيتهم العسكرية فوق قاعدة للجيش النيجيري بالقرب من مطار نيامي الدولي.

وجاء ذلك في بيان وزارة الدفاع النيجيرية- نقلته وكالة فرانس برس-: "هذا الاثنين في 26 من شهر ديسمبر 2022 حوالي الساعة 10,40 بالتوقيت المحلي (09:09,40 ت غ)، تحطمت مروحية من طراز MI-17 تابعة للقوات المسلحة النيجيرية لدى عودتها من رحلة تدريب روتينية، أثناء هبوطها في مدرج عسكري في مطار نيامي".

وأضافت الوزارة: "للأسف توفي أفراد الطاقم الثلاثة - ضابط وضابط صف من النيجر ومدرب أجنبي - على الفور رغم جهود رجال الإنقاذ لاحتواء الحريق".

وأشار البيان إلى أن لجنة تحقيق "شُكلت على الفور لتحديد أسباب هذا الحادث المأساوي".

النيجر وزارة الدفاع مقتل 3 عسكريين تحطم مروحية مطار نيامي الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

ضبط 5338 عبوة سلع غذائية فاسدة في المحلة الكبرى

كوريا الجنوبية تعفو عن رئيسها السابق المدان فى تهم فساد

«البترول» تطرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والزيت فى 12 منطقة بالمتوسط والدلتا

وكيل «تعليم مطروح» يتابع مسار اختبار القوة الرياضية بمجمع باحثة البادية

برلمانية: الإفراجات الجمركية عن السلع تسهم فى مواجهة الأزمة الاقتصادية

ترامب: لم أطلب من إيفانكا وزوجها أن يكونا جزءا من حملتي الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قادة المعارضة الإسرائيلية يتعهدون بالعمل ضد حكومة نتنياهو

فلسطين: الأسرى فى سجون الاحتلال يعانون بشكل مضاعف جراء البرد القارس

الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة