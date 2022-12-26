«الدفاع النيجيرية»: مصرع 3 عسكريين في تحطم مروحيتهم

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، أن ثلاثة أشخاص قضوا اليوم الاثنين في تحطم مروحيتهم العسكرية فوق قاعدة للجيش النيجيري بالقرب من مطار نيامي الدولي.

وجاء ذلك في بيان وزارة الدفاع النيجيرية- نقلته وكالة فرانس برس-: "هذا الاثنين في 26 من شهر ديسمبر 2022 حوالي الساعة 10,40 بالتوقيت المحلي (09:09,40 ت غ)، تحطمت مروحية من طراز MI-17 تابعة للقوات المسلحة النيجيرية لدى عودتها من رحلة تدريب روتينية، أثناء هبوطها في مدرج عسكري في مطار نيامي".

وأضافت الوزارة: "للأسف توفي أفراد الطاقم الثلاثة - ضابط وضابط صف من النيجر ومدرب أجنبي - على الفور رغم جهود رجال الإنقاذ لاحتواء الحريق".

وأشار البيان إلى أن لجنة تحقيق "شُكلت على الفور لتحديد أسباب هذا الحادث المأساوي".