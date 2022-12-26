الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرانس برس: «كوب 27» من أهم أحداث القارة الأفريقية 2022

أرشيفية
أرشيفية

استعرضت وكالة فرانس 24 الفرنسية أهم الأحداث التي شهدتها القارة الأفريقية وكان من بينها كوب 27 واستضافة مصر لهذا الحديث في نوفمبر الماضي.

كوب 27

قالت الوكالة: “لقد استضافت مصر مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ (COP27) في نوفمبر، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم الحدث الدولي المخصص لمكافحة الاحتباس الحراري في القارة الأفريقية، والتي تضررت بشدة من ارتفاع درجات الحرارة”.

وتسببت الفيضانات المدمرة بشكل خاص في وفاة عدة مئات من الأشخاص في نيجيريا وكذلك في تشاد والنيجر وجنوب إفريقيا في عام 2022. 

بعد مناقشات، توصل المفاوضون إلى اتفاق في COP27 لتعويض البلدان الأكثر ضعفا عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وسيتم تنفيذ الإجراء في COP 28، المقرر عقده في دبي في نوفمبر 2023. 

كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

كما اعتبرت الوكالة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون من أهم أحداث أفريقيا 2022، حيث بدأ العام بضجة كبيرة في القارة مع النسخة 33 من كأس الأمم الأفريقية (CAN)، التي نظمت في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير. يناير.

وجمعت المسابقة 24 فريقًا من جميع أنحاء القارة وانتهت بفوز السنغال بعد مباراة مثيرة ضد مصر فازت بركلات الترجيح. بعد ثلاث سنوات من فشلهم خلال المباراة النهائية في القاهرة ، فاز أسود تيرانجا بأول لقب لهم في كأس الأمم الأفريقية.

كما تضمنت الأحداث، الحكم على الرئيس السابق لساحل العاج كومباوري بالسجن المؤبد و انقلابات  وصراعات على السلطة في بوركينا فاسووانتخب وليام روتو رئيسًا لكينيا في 15 أغسطس ، بعد ستة أيام من إغلاق صناديق الاقتراع ، كشفت اللجنة الانتخابية الكينية النقاب عن اسم الرئيس الجديد وانتهاء العمليات العسكرية الفرنسية في مالي.

كوب 27 فرانس 24 القارة الإفريقية مصر تغير المناخ COP27

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