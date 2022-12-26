ضبط 10 أطنان مقطعات دواجن معبأة فى أكياس منتهية الصلاحية بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين من ضبط 10أطنان مقطعات دواجن معبأة في أكياس وغير صالحة للاستخدام الآدمى فى مجزر وثلاجة لحفظ السلع الغذائية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط مجزر لذبح الدواجن عثر به على 7 طن مقطعات دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها نحو 3،600 طن دواجن بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش.

وفى السياق ذاته، تمكنت مديرية التموين بالقليوبية من ضبط مخزن بدون ترخيص عثر به على كميات كبيرة من ملح الطعام تصل لنحو 106 طن بدون بيانات ومجهول المصدر كما تم ضبط مصنع مخللات لحيازتة سلعا مجهولة المصدر ومخلل متنوع بدون بيانات.

وفى سياق متصل، تمكنت مباحث التموين من ضبط 90 طن دقيق ولحوم وارز خلال حملة تموينية مكبرة قامت بها لضبط الأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين تفيد قيام حملة تموينية مكبرة لضبط الاسواق و المتلاعبين بالسلع الغذائية فى السوق السوداء أسفرت الحملة عن ضبط مخزن به منخل "بدون ترخيص"وبحوزته كمية قدرها 18,600 طن دقيق بلدى مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المتهم بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر المتداول مستولياً على الدعم المقرر .

وضبط مخبز بلدى لتصرفه فى كمية قدرها 60,800 طن دقيق بلدى مدعم بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر وضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية وبحوزته كمية قدرها 3,700 طن زيت طعام و مكرونة و 1,800 طن دقيق أبيض و 1 طن أرز أبيض معبأة داخل شكائر وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد.

كما تم ضبط ثلاجتين عثرا بهما على 6 طن لحوم مجمدة بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المختصة التحقيق.