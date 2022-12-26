الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعلن مصرع 4 مخربين من أوكرانيا حاولوا العبور لمنطقة حدودية 

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، الاثنين عن مصرع 4 مخربين من أوكرانيا حاولوا العبور لمنطقة حدودية روسية، عقب إعلان وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط "طائرة مسيّرة أوكرانية" باتجاه قاعدة جوية في جنوب روسيا.

وقال الجهاز الروسي، في بيان أوردته وكالات أنباء روسية، اليوم الاثنين: إن لدى المخربين "رشاشات من نوع (SIG Sauer) الألمانية وذخيرة، إضافة إلى ذلك، أجهزة اتصال وملاحة، ووسائل لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية، و4 عبوات ناسفة بسعة إجمالية تبلغ حوالي 40 كيلوجراماً من مادة (تي إن تي)"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال البيان: "نتيجة اشتباك وقع في 25 ديسمبر 2022، قُتل 4 مخربين حاولوا دخول أراضي منطقة بريانسك من أوكرانيا"، مضيفاً أن أسلحة أجنبية و"متفجرات" كانت بحوزتهم.

الكرملين: بوتين لن يهنئ بايدن بالعام الجديد

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعام الجديد، لأنه وفقًا للمستوى الحالي للعلاقات بين البلدين لا مكان للتهنئة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، ردًا على سؤال حول تهنئة الرئيس الأمريكي: "حاليًا لا، لقد تعمقنا في العداء المتبادل، لدرجة أنه لا يوجد مكان للتهنئة"، وفقًا لما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية.

وحول تهنئة الرئيس بوتين قادة الدول الأخرى غير الصديقة، قال بيسكوف: "لا أستطيع الجزم حول ذلك".

كما لفت بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين لا يعتزم بعد إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بوتين يتهم الغرب بالسعى لتقسيم روسيا بعد 10 أشهر من الهجوم على أوكرانيا

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، الغرب بالسعي إلى "تقسيم" روسيا، بعد عشرة أشهر من الهجوم العسكري الذي شنّه الكرملين على الدولة المجاورة.

أما في كييف، فاحتفل الأرثوذكس الأوكرانيون بعيد الميلاد، في إشارة قوية إلى تحدّي السلطات الدينية الروسية التي تحتفل بميلاد المسيح في غضون أسبوعين.

وقال بوتين، في مقابلة بث التليفزيون الروسي مقاطع منها، إن "كل شيء يستند إلى سياسة خصومنا الجيوسياسيين الذين يهدفون إلى تقسيم روسيا، روسيا التاريخية".

روسيا 4 مخربين أوكرانيا مصرع مصرع 4 مخربين طائرة مسيرة أوكرانية

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