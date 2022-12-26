الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد 9 يناير

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.

وقال عبدالرازق ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد مرة ثانية يوم 9 يناير من العام الجديد.

وجاء رفع الجلسة بعد أن القى المستشار صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بيانه للرد على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوًا، عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

من جهة أخرى، أحال رئيس المجلس طلب المناقشة العامة وكل ما ورد به من مناقشات، وكذلك بيان الوزير صالح الشيخ الي لجنة الطاقة والبييئة والقوي العاملة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه للعرض علي المجلس.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ الجلسة العامة رئيس مجلس الشيوخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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