رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد 9 يناير

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.

وقال عبدالرازق ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد مرة ثانية يوم 9 يناير من العام الجديد.

وجاء رفع الجلسة بعد أن القى المستشار صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بيانه للرد على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوًا، عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

من جهة أخرى، أحال رئيس المجلس طلب المناقشة العامة وكل ما ورد به من مناقشات، وكذلك بيان الوزير صالح الشيخ الي لجنة الطاقة والبييئة والقوي العاملة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه للعرض علي المجلس.