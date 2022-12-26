الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا فى الدورى

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والمقررلها مساء الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

وعنف السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لاعبي الفريق عقب التعادل السلبي أمام سموحة، بعد العودة من جديد لنزيف النقاط وتقليل الفارق مع الزمالك منافسه التقليدي في صراع المنافسة على بطولة الدوري، ورفض منحهم راحة عقب التعادل السلبي من أجل الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين علي هامش المران الصباحي للحديث عن الأخطاء المتكررة، وهبوط مستوي وأداء الفريق ككل في أخر 3 مباريات بالدوري.

ويخوض اللاعبين الإساسين الذين شاركوا في مباراة سموحة أمس الأحد، تدريبات استشفائية بينما المستبعدين سيتم التدريبات علي علاج بعض الأخطاء خلال المباراة.

كولر يوجه رسالة إلى الجماهير

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق لم يؤد بشكل جيد أمام سموحة ولم يتم خلق فرص، وإن هناك أكثر من لاعب لم يكن في مستواه.

وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "على مدار سنوات عملي مدربًا لم أر مثل هذه المباراة، هناك إهدار للوقت، ورغم ذلك في الشوط الأول تم احتساب دقيقتين للوقت بدل الضائع وفي الشوط الثاني تم احتساب خمس دقائق فقط، رغم أن الوقت المهدر أكثر من ذلك، ومن الأصلح للكرة المصرية أن يكون التركيز على لعب الكرة".

وواصل كولر: "خلال الشوط الأول لم نؤد بشكل جيد واجهنا فريقًا يلعب في الثلث الدفاعي، وخلال الشوط الثاني ضغطنا بشكل جيد في الهجوم ولكن في المجمل الفريق لم يخلق فرصًا كثيرة ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وأكد المدير الفني أنه دائم الحديث مع اللاعبين بضرورة استغلال الفرص، وهناك عمل يومي متواصل في ظل ضغط المباريات، وعدم وجود مساحة من الوقت للعمل بشكل أكبر في النواحي الفردية مع اللاعبين.

وفي نهاية حديثه عن المباراة حرص مارسيل كولر على توجيه رسالة إلى الجماهير، مطالبًا بضرورة تواجدهم ومساندتهم للفريق خلال المباريات.