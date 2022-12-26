الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 لمواليد الأبراج الفلكية

أبراج
أبراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين لمواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:


الحمل
مهنياً: بانتظارك اليوم الكثير من الفرص الذهبية التى يجب أن تعرف كيف تستفيد منها كي تحقق النجاح المنشود.
عاطفياً: تتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة. 
صحياً: اختر ما يناسبك من البرامج الغذائية وطبقه بحذافيره ولن تكون إلا سعيداً.

الثور
مهنياً: حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع أحد العقود، انتبه للتفاصيل.
عاطفياً: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.
صحياً: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك .

الجوزاء

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مفاجآت كثيرة وسارّة لم تكن تتوقعها وتزيدك اندفاعاً وإقداماً على تنفيذ الخطوات التي رسمتها وكنت بانتظار الضوء الأخضر للبدء بها.
عاطفياً: الغموض وكثرة الأسرار قد يولّدان بعض الشك عند الشريك، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية قريباً.
صحياً: أنت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للراحة والاسترخاء لأن أعصابك متلفة.

السرطان
مهنياً: تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات المالية، وتأتيك المساعدة من زميل.
عاطفياً: تشتاق الى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها.
صحياً: حدّد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك.

الأسد

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم أن تكون حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرين، فقد تسمع ما لا يعجبك ويبقيك في حال من الانزعاج. 
عاطفياً: تتوق إلى الارتباط وتأسيس أسرة برفقة شريك ترى أنه يفهمك ويتفهم أوضاعك.
صحياً: كن على ثقة تامّة بالتمارين الرياضية التي تمارسها، فهي حتماً تأتي بالنتائج المرجوة.

العذراء
مهنياً: عليك التحضير جيّداً ومسبقاً لجميع أعمالك اقتناصاً منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك، والتي قد لا تتكرر إلا بعد سنوات. 
عاطفياً: ابتعد عن التذمر والاستخفاف بالواجبات تجاه الشريك لئلا تسمع تأنيباً وتوبيخاً منه.
صحياً: لا تحاول أن تخلّ بواجباتك الرياضية ولا سيما أن ظرفك الصحي دقيق

الميزان
مهنياً: إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وألا تعتمد على الفرص وحدها، بل على كفاءتك وقدرتك على التنفيذ.
عاطفياً: تطّلع اليوم على الكثير من التفاصيل التي تجعلك تتراجع عن مشروع للارتباط كنت قد خططت له.
صحياً: لا تكثر من حصص المشي صعوداً فهي مضرة بالقلب، واكتف بالطرق السهلة.

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العقرب

مهنياً: لا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة. 
عاطفياً: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك.
صحياً: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الاخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء.

القوس

مهنياً: يوم مناسب ومشجّع للمصالحة أو لإعادة اللُّحمة والروابط التي تقوى لتصبح أكثر متانة وصموداً.
عاطفياً: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة واللطافة في تعاملك معه مراعاة لمشاعره.
صحياً: بعض الالتهابات في المفاصل تستدعي العلاج سريعاً قبل تفاقم الوضع

الجدي

مهنياً: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها. 
عاطفياً: يخفّ اليوم قليلاً الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.
صحياً: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.

الدلو
مهنياً: أخيراً تنتهي اليوم من وضع مخططاتك للفترة المقبلة، وتريح أعصابك تماماً.
عاطفياً: الحبيب يقدّر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه، وهو سيظهر لك ذلك قريباً.
صحياً: نوّع في فطورك وابدأ يومك بممارسة الرياضة وبشرب كوب من العصير الطازج.

الحوت
مهنياً: لا تقم اليوم بأي مغامرات مادية أو طرح أي موضوع على بساط البحث مهما يكن مهماً ومفيداً لك، وكن حذراً من التقلبات 50 
عاطفياً: أظهر مشاعرك للحبيب فأنت تدرك مدى تعلقه بك وحرصه على إسعادك دائماً. 
صحياً: حاول أن تنام ثماني ساعات وخفف من السهرات الطويلة لأنها تنهكك جسدياً.

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حظك اليوم خبيرة ابراج جاكلين عقيقي برج الحمل برج العقرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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