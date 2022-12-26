الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «الشيوخ» يناقش طلبا حول سياسة الحكومة لرفع كفاءة الجهاز الإداري

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم الإثنين ، لمناقشة طلب مقدم من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وكان قد رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس أمس وقال عبدالرازق ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الإثنين.

وجاء رفع الجلسة بعد الاستماع لبيان معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستعرض  امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقال الوزير ان الاستراتيجية تقوم علي 3 محاور رئيسية تتثمل في زيادة الطلب للتنمية المحلية وزيادات الصادرات الرقمية والتكنولوجية وخلق فرص عمل للشباب في مجال التكنولوجيا والرقمنة.
                                                                                 ‏                                       وأكد الوزير علي ان الاستراتيجية ترتكز علي 3 مرتكزات رئيسية وهي التحول الرقمي وخدمة الاتصالات وريادة الاعمال وتشجيعها، مشيرًا: إلى أنه في مجال التحول الرقمي هناك تعاون وتنسيق مع كافة الوزرات والجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطن المصري للتسعيل والتيسير علية وتقديم خدمة متميزة بسرعة وجودة عالية وقال الوزير اننا عملنا منذ أربع سنوات في هذا الاتجاه لبناء منظومة رقمية مصرية لمصر الحديثة وإنتاج صورة ؤقمية متكاملة للتعرف بشكل افضل علي كافة التحديات والمعوقات والعمل علي حلها.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الجهاز الإداري للدولة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الرئيس السيسي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

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